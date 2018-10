Το απίθανο... δώρο των Νετς στους Πέλικανς στο φινάλε! (vid)

Δικό τους παιχνίδι έχασαν οι Νετς, που φιλοξενήθηκαν από τους Πέλικανς και 7.5" πριν το τέλος ήταν μπροστά στο σκορ με 115-114 κι απλά έπρεπε να γυρίσουν την μπάλα ώστε να τελειώσει το παιχνίδι ή να τους γίνει κάποιο φάουλ.

Κι όμως η ομάδα του Μπρούκλιν κατάφερε να κάνει λάθος και να δώσει κατοχή στους γηπεδούχους, οι οποίοι είπαν... ευχαριστώ και με εύστοχο σουτ 2" πριν το τέλος πήραν το προβάδισμα και τη νίκη!

Δείτε το βίντεο:

WYD Nets?

…Jrue ices the game for the Pelicans pic.twitter.com/dlffAlhCTF

— Bleacher Report (@BleacherReport) 27 Οκτωβρίου 2018