Ο «Greek Freak», σημείωσε double-double, ωστόσο έμεινε μόλις στους 15 πόντους (5/8 διπ., 0/1 τρ., 5/6 β.), καθώς αγωνίστηκε μόλις για 23 λεπτά, παίρνοντας όμως και 12 ριμπάουντ, ενώ έδωσε 6 ασίστ και είχε 2 κοψίματα.

The best from The Greek Freak tonight:

15 PTS | 12 REB | 6 AST pic.twitter.com/Q6HNldMiio

— Milwaukee Bucks (@Bucks) 27 Οκτωβρίου 2018