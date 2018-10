Το ωραίο τυπάκι που ακούει στο όνομα Μπόμπαν Μαριάνοβιτς... ξαναχτύπησε.

Ο σέντερ των Κλίπερς συνεχίζει να... χορεύει σε όποιο σημείο βρεθεί και πλέον το έκανε και στην παραλία.

Μάλιστα φόρεσε ένα περίεργο ένδυμα και έκλεψε την παράσταση.

I expected this from Boban, but def did not expect the rearrangement of my ribs.

Latest Hang Time for SportsCenter with @LAClippers’ @BobanMarjanovic & @tobias31 https://t.co/ufhQEbqP2r pic.twitter.com/L6vnyTc2w9

— Sam Alipour (@samalipour) 26 Οκτωβρίου 2018