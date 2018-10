O Tζέιμς Γκιστ γιορτάζει τα 32α γενέθλια του και η Euroleague δεν γινόταν να τον ξεχάσει.

Μάλιστα οι διοργανωτές σκέφτηκαν τον ιδανικό τρόπο για να του πει... χρόνια πολλά ο συμπαίκτης τους, Νικ Καλάθης.

Φυσικά μιλάμε για τα... δωράκια alley-oop που του δίνει!

Here is how @Nick_Calathes15 wished James Gist a happy birthday...

(probably) pic.twitter.com/MvX6Qks0zv

— EuroLeague (@EuroLeague) 26 Οκτωβρίου 2018