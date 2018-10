Δεν «ψήνει» τους Τίμπεργουλβς το... πακέτο των Ρόκετς για Μπάτλερ! (vid)

Δεν άρεσε στην Μινεσότα το πακέτο που πρόσφερε για τον Τζίμι Μπάτλερ το Χιούστον.

Οι «ρουκέτες» ήθελαν να δώσουν στους «λύκους» 4 draft picks μαζί με τους Μαρκίς Κρις και Μπράντον Νάιτ, αλλά οι Τίμπεργουλβς δεν σκέφτονται καν να συζητήσουν αυτήν την ανταλλαγή, σύμφωνα με τον Σαμς Σαράνια.

Μένει να δούμε αν η ομάδα του Μάικ Ντ'Αντόνι επιστρέψει με νέα βελτιωμένη πρόταση για τον Μπάτλερ.

Φέτος ο Jimmy Buckets έχει 24.8 πόντους και 5.3 ριμπάουντ

Minnesota is showing no inclination to move on Houston offer of two injured players and four first-rounders for Jimmy Butler, per sources. On @WatchStadium: pic.twitter.com/NnXkMwXd9N

— Shams Charania (@ShamsCharania) 26 Οκτωβρίου 2018