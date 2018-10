Tα... έσπασε και έκανε αρνητικό ρεκόρ ο Ουέστμπρουκ! (pic)

Νέο παιχνίδι στα φρουτάκια! Το «Rise of Olympus» προσγειώθηκε στην Sportingbet.gr!

Τα... έσπασε στην τέταρτη περίοδο του Θάντερ-Σέλτικς ο Ράσελ Ουέστμπρουκ.

Ο ηγέτης της Οκλαχόμα ήταν πόλύ άστοχος, αφού μέτρησε 0/7 σουτ στο τελευταίο δωδεκάλεπτο.

Με αυτόν τον τρόπο ισοφάρισε την χειρότερη επίδοση στην καριέρα του.

Επιπλέον οι Σέλτικς επέστρεψαν για 16η φορά από διαφορά 10+ πόντων από το ξεκίνημα της περασμένης σεζόν.

The Celtics rally from a 16-point deficit to beat the Thunder.

It's their 16th double-digit comeback win since the start of last season, tied with the Warriors for most in NBA.

Russell Westbrook went 0-7 in the 4th quarter, tied for the worst mark in his career. pic.twitter.com/YH7UjqFc6R

— ESPN Stats & Info (@ESPNStatsInfo) 26 Οκτωβρίου 2018