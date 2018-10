Ο Στέφενσον... δίνει ρέστα με τον χορό του! (pic)

Οι Λέικερς κέρδισαν τους Νάγκετς και αυτό δεν θα μπορούσε να μην το γιορτάσει ο Λανς Στέφενσον. Ο... τρελός παίκτης της ομάδας του Λος Άντζελες χόρεψε με την ψυχή του από την χαρά του και το αποτέλεσμα είναι όπως πάντα μοναδικό.

Lance Stephenson is going to be my favorite laker after Kuzma currently. Hell, he may make my all time list way down there. pic.twitter.com/aK8T26OlFF

— Metta Wolrd Sneeze (@MettaWolrdSilo) 26 Οκτωβρίου 2018