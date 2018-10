Βραβεύτηκε από το ΝΒΑ για το «I Promise School» ο ΛεΜπρόν! (pics & vid)

Ο «Βασιλιάς» είναι αυτό που λέμε «More than an athlete», δηλαδή, πολλά περισσότερα από ένας «απλός» παίκτης.

Έχοντας μεγαλώσει σε δύσκολες συνθήκες, ξέρει από πρώτο χέρι πως είναι να σου λείπουν τα βασικά. Γι' αυτό το λόγο δημιούργησε το «I Promise School», θέλοντας να δώσει ελπίδα σε νέα παιδιά να διεκδικήσουν τα όνειρά τους, μέσα από την εκπαίδευση.

Τα εγκαίνια του σχολείου του έγιναν πριν από λίγους μήνες, η ανταπόκριση ήταν μεγάλη, όπως και η αποθέωση που έζησε για ακόμα μια φορά για το φιλανθρωπικό του έργο.

Πριν την έναρξη του αγώνα με τους Νάγκετς, ο ΛεΜπρόν τιμήθηκε με το «Offseason NBA Cares Community Assist Award» από το ΝΒΑ, σε μια ένδειξη αναγνώρισης της δουλειάς που κάνει εκτός παρκέ.

Η κορυφαία λίγκα, επίσης, έκανε μια δωρεά $10.000 στο σχολείο του «King James».

Congratulations to our big kid from Akron & @kingjames on winning the @NBACares Off-Season Community Assist Award. We’re just getting started! #WeAreFamily #IPROMISE pic.twitter.com/GoUHIZEA5w — I PROMISE School (@IPROMISESchool) 25 Οκτωβρίου 2018

.@Lakers @KingJames receives Offseason #NBACares Community Assist Award presented by @kpshare in recognition of his efforts to create the @IPROMISESchool & provide lasting educational resources for youth & families in his hometown of Akron. Learn more: https://t.co/8wapaxl534 pic.twitter.com/QAr6hcPtrA — NBA Cares (@nbacares) 25 Οκτωβρίου 2018

LeBron James wins the Offseason NBA Cares Award for opening his I Promise School in Akron https://t.co/Rh29mBMYNo pic.twitter.com/8cGOnL5lTg — Sports Illustrated (@SInow) 25 Οκτωβρίου 2018