Ο 20χρονος φόργουορντ των Σέλτικς έτρεξε στον αιφνιδιασμό και πέτυχε ένα εντυπωσιακότατο κάρφωμα, μπροστά στον Πολ Τζορτζ, που προσπάθησε - μάταια - να τον σταματήσει!

Με το εκπληκτικό του highlight έκανε ακόμα το κοινό των Θάντερ να τον παραδεχθεί!

Jayson Tatum rocks the rim in transition for tonight's #KiaTopPlay! #CUsRise #KiaTipOff18 pic.twitter.com/tOIsYAcwsQ

— NBA (@NBA) 26 Οκτωβρίου 2018