Ο ΛεΜπρόν έβαλε το όνομά του δίπλα σε αυτά των Μάικαν, Τζαμπάρ και Ο' Νιλ! (pics)

Ο 33χρονος φόργουορντ έφτασε τους 129 πόντους στα πρώτα πέντε παιχνίδια με την φανέλα των Λέικερς, κάτι που έχουν καταφέρει μόλις τρεις παίκτες από την ομάδα του Λος Άντζελες παλαιότερα.

Ο Τζορτζ Μάικαν (147), ο Καρίμ Αμπντούλ - Τζαμπάρ (137) και ο Σακίλ Ο' Νιλ (131).

LeBron James has scored 129 points in five games with the @Lakers. Only three players scored more points through their first five games with the Lakers: George Mikan (147), Kareem Abdul-Jabbar (137), and Shaquille O'Neal (131). pic.twitter.com/VHx4Yh42xa

— NBA.com/Stats (@nbastats) 26 Οκτωβρίου 2018