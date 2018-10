Μετά τους Κόμπι, Γκασόλ, Αρίζα η... «big three» του Γκόλντεν Στέιτ! (vids)

Στο παιχνίδι των Γκόλντεν Στέιτ Ουόριορς με τους Ουάσινγκτον Ουίζαρντς, οι Στεφ Κάρι (51π.), Κέβιν Ντουράντ (30π.) και Κλέι Τόμπσον (19π.) μέτρησαν συνολικά 100 πόντους!

Η τελευταία φορά που είχε συμβεί κάτι ανάλογο στο ΝΒΑ, με τρεις παίκτες να σημειώνουν περισσότερους από 100 πόντους ήταν στις 2 Φεβρουαρίου 2009. Τότε οι Λέικερς έπαιζαν στο «Madison Square Garden» της Νέας Υόρκης με τον Κόμπι Μπράιαντ να έχει 61 πόντους, τον Πάου Γκασόλ 31 πόντους και τον Τρέβορ Αρίζα 19 πόντους!

Stephen Curry (51), Kevin Durant (30) & Klay Thompson (19) combined for 100 points in the @warriors win last night. The last trio to score 100+ in a game:

Kobe Bryant (61), Pau Gasol (31) & Trevor Ariza (19) on 2/2/2009 #NBAVault pic.twitter.com/h22ioDmAjQ

