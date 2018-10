Τι κάνει ο Κάρι...

Ο άσος των Ουόριορς ακόμα μια φορά πέτυχε 11 τρίποντα και αυτό είναι ένα ρεκόρ που κρατάει μόνος του. Έχει καταφέρει να είναι ο μοναδικός παίκτης στην ιστορία του ΝΒΑ που έχει πάνω από μια φορά πάνω από 11 τρίποντα και μάλιστα εκείνος το έχει καταφέρει 6.

Steph is the only player in NBA history with multiple games of 11+ threes made.

He now has 6 pic.twitter.com/GxzYngNiIc

— NBA on ESPN (@ESPNNBA) 25 Οκτωβρίου 2018