Δεύτερος παίκτης μετά τον Τσάμπερλεϊν με τέτοιους αριθμούς ο Γιάννης! (pic)

Τρομερό ξεκίνημα για τους Μπακς και τον Γιάννη Αντετοκούνμπο, που εντυπωσιάζουν με όσα πετυχαίνουν κάθε βράδυ. Ο Έλληνας ηγέτης των «Ελαφιών», στο παιχνίδι κόντρα στους Σίξερς, είχε 32 πόντους, 18 ριμπάουντ και 10 ασίστ και έγινε ο δεύτερος παίκτης μετά τον Ουίλτ Τσάμπερλεϊν και το 1965 με τουλάχιστον 25 πόντους και 15 ριμπάουντ κατά μέσο όρο στα τέσσερα πρώτα ματς της σεζόν.

Giannis Antetokounmpo is the first player since Wilt Chamberlain (1965-66) to open up the first four games of a season with 25+ points and 15+ rebounds. pic.twitter.com/8sA3PGvO1b

— NBA.com/Stats (@nbastats) 25 Οκτωβρίου 2018