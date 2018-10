Με φοβερή ασίστ το πρώτο φετινό triple double του Αντετοκούνμπο (vid)

Μεγάλη εμφάνιση η σημερινή κόντρα στους Σίξερς για τον Γιάννη Αντετοκούνμπο με τον Greek Freak να καταφέρνει 10 λεπτά πριν το τέλος του αγώνα να πετυχαίνει το πρώτο του φετινό triple double. Και το έκανε με φοβερή ασίστ πίσω από την πλάτη του στον Σνελ ο οποίος ευστόχησε στο τρίποντο. Μια ασίστ που έχει κάνει το γύρου του διαδικτύου και ειδικά στο twitter. Αυτό ήταν το 10ο triple double στην καριέρα του Έλληνα φόργουορντ.

Giannis racks up his first triple-double of the season!!#FearTheDeer pic.twitter.com/BbVOm7Y7qC

— Milwaukee Bucks (@Bucks) October 25, 2018