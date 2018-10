«Ντύθηκαν» Μπλέιζερς με τα 3 νικηφόρα... θρίλερ οι Πίστονς! (pic)

«Καρδιακούς» θα κάνουν τους φίλους τους οι Πίστονς.

Το Ντιτρόιτ έχει ξεκινήσει με 3-0 τη σεζόν, κατακτώντας τη νίκη με διαφορά 3 ή λιγότερων πόντων και στα τρία ματς (103-100 τους Νετς, 118-116 τους Μπουλς και 133-132 τους Σίξερς στην παράταση).

Αυτό έχει να ξανασυμβεί από την σεζόν 1999-91 και τους Μπλέιζερς που είχαν στις τάξεις τους Κλάιντ Ντρέξλερ, Τζερόμ Κέρσεϊ, Ντράζεν Πέτροβιτς και Κλιφ Ρόμπινσον.

#DetroitBasketball

The @DetroitPistons have joined the 1990-91 @trailblazers as the only teams in @NBAHistory to start 3-0 with each win by 3 points or less (via @EliasSports). pic.twitter.com/DfJbOMdUph

— NBA.com/Stats (@nbastats) 24 Οκτωβρίου 2018