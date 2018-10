Οι πρωταθλητές του ΝΒΑ έκαναν επίδειξη δύναμης με την ομάδα της Ουάσινγκτον, αφού στο ημίχρονο είχαν φτάσει ήδη τους 80 πόντους, με τρεις παίκτες να μετρούν 100 από τους 144 πόντους.

Ο ηγέτης του Γκόλντεν Στέιτ έκανε εξωπραγματική εμφάνιση με 51 πόντους και 11/16 τρίποντα!

Ο Ντουράντ πρόσθεσε 30 πόντους και ο Τόμπσον άλλους 19.

Για τους Ουίζαρντς, ο Μπιλ έφτασε τους 23 πόντους, ο Μόρις τους 14 και ο Ουόλ τους 13.

Τα δωδεκάλεπτα: 46-37, 80-71, 115-97, 144-122.

If you missed the third quarter, you missed ANOTHER Curry Flurry. #StephGonnaSteph

@NBCSAuthentic pic.twitter.com/fPwz4mNIXg

— Golden State Warriors (@warriors) 25 Οκτωβρίου 2018