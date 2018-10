Τότε ο Βαλανσιούνας, τώρα ο Γκρίφιν: Το νικητήριο play του Κέισι! (vids)

Το play που έβγαλε ο Ντουέιν Κέισι επέτρεψε στον Μπλέικ Γκρίφιν να ισοφαρίσει το ματς με τους Σίξερς με γκολ-φάουλ και στη συνέχεια να βάλει και το βολή για να χαρίσει τη νίκη στους Πίστονς.

Ακριβώς την ίδια φάση είχε βγάλει από το... μπλοκάκι του ο Κέισι, όταν βρισκόταν στο Τορόντο σε ένα ματς με τους Μπακς στις 23 Φλεβάρη 2018.

Απλά στη θέση του Μπλέικ βρέθηκε ο Γιόνας Βαλανσιούνας, ο οποίος έκανε προσποίηση πως θα δώσει πάσα, αλλά έκοψε μέσα στη ρακέτα και κάρφωσε εντυπωσιακά.

We've seen that @DetroitPistons game-winning play from Dwane Casey before.pic.twitter.com/yCIVT7FFo3

— theScore (@theScore) 24 Οκτωβρίου 2018