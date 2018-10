Ο Σέρβος σέντερ βρέθηκε στο παρκέ 23 λεπτά και σε αυτό το διάστημα μέτρησε 14 πόντους με 5/9 δίποντα, 1/2 τρίποντα, 1/1 βολή, 12 ριμπάουντ και 6 ασίστ.

Δείτε τα κατορθώματά του κόντρα στους Σακραμέντο Κινγκς.

Nikola Jokic puts up 14 PTS, 12 REB, 6 AST to help the @nuggets secure the victory and move to 4-0 on the season! #MileHighBasketball #KiaTipOff18 pic.twitter.com/8xiLALHRXg

— NBA (@NBA) 24 Οκτωβρίου 2018