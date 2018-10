Έγραψε ιστορία στους Πίστονς ύστερα από... 35 χρόνια ο Γκρίφιν! (pic)

Συγκεκριμένα έγινε ο πρώτος παίκτης στην ιστορία των Ντιτρόιτ Πίστονς μετά το 1983 που κατάφερε να τελειώσει ένα ματς με περισσότερους από 40 πόντους και 10 ριμπάουντ!

Ο τελευταίος που είχε ανάλογα νούμερα ήταν ο θρύλος των Πίστονς Αζάια Τόμας, ο οποίος τον Φεβρουάριο του 1983 και πιο συγκεκριμένα σε ματς κόντρα στους Σαν Αντόνιο Σπερς είχε 46 πόντους (14/24 σουτ, 15/18 βολές), 10 ριμπάουντ και 11 ασίστ!

Ο Γκρίφιν μέτρησε στο τελευταίο παιχνίδι του Ντιτρόιτ 50 πόντους (20/35 σουτ), 14 ριμπάουντ και 6 τελικές πάσες.

Tonight, Blake Griffin became the first @DetroitPistons player since Isiah Thomas (46 PTS, 10 REB on Feb. 8, 1983) to put up 40+ PTS and 10+ REB in a game. pic.twitter.com/32TokPVJGC

