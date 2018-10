Τάπα Ντράμοντ σε Εμπίντ και απάντηση με κάρφωμα (vids)

Σπουδαίο παιχνίδι διεξάγεται στο Ντιτρόιτ με τους Πίστονς και Σίξερς να προσφέρουν πλούσιο θέαμα. Δύο από τους παίκτες που το κάνουν και με το παραπάνω, είναι οι Αντρέ Ντράμοντ και Ζοέλ Εμπίντ, με τις μονομαχίες τους να έχουν κλέψει την παράσταση. Δύο από τις καλύτερες ήταν αρχικά η τάπα του σέντερ των «πιστονιών» στον Αφρικανό αντίπαλό του, για να απαντήσει ο Εμπίντ με κάρφωμα λέγοντας και τα... γαλλικά του στον αντίπαλό του.

Andre Drummond protects the rim!

Embiid won't stop telling Drummond he can't guard him pic.twitter.com/mHnml0y1wl

— Bleacher Report (@BleacherReport) October 24, 2018