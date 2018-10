Στο πλευρό του Ρόντο ο Γκλεν Ντέιβις: «Ο Πολ είναι απαίσιος» (pic)

O «Big Baby» που συμφώνησε πρόσφατα με τη Ζαντάρ, αλλά... αποχώρησε πριν καν φορέσει τη φανέλα της κροατικής ομάδας, πήρε θέση όσον αφορά την «κοκορομαχία» Ρόντο-Πολ.

Συγκεκριμένα πήρε το μέρος του Ραζόν Ρόντο, εξηγώντας ότι «έχω παίξει και με τους δύο στην ίδια ομάδα. Ο Πολ είναι ένας πολύ κακός συμπαίκτης...»

Ο Ντέιβις ήταν συμπαίκτης του Ρόντο τη χρονιά (2008) που οι Σέλτικς κατέκτησαν το πρωτάθλημα, ενώ με τον Πολ έπαιξε μαζί τη σεζόν 2014-15.

Big Baby Davis' response to Rajon Rondo saying Chris Paul is "a horrible teammate." pic.twitter.com/qSnWcMnmOH

— Ballislife.com (@Ballislife) 23 Οκτωβρίου 2018