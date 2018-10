Από τους... Ρεντ και Κούκοτς το τελευταίο 3-0 των Μπακς στο ξεκίνημα της σεζόν! (vids)

Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο ωστόσο έχει πάρει από το χέρι τα «Ελάφια» με σκοπό να τα οδηγήσει όσο πιο ψηλά γίνεται!

Μετά τα τρία πρώτα ματς, οι Μπακς έχουν 3-0 ρεκόρ και ο Έλληνας φόργουορντ μετράει κατά μέσο όρο 27,3 πόντους, 16 ριμπάουντ, 5,7 ασίστ και 1,3 τάπες!

Η τελευταία ομάδα των Μπακς που είχε ξεκινήσει με 3-0 ήταν αυτή της σεζόν 2005-2006, όπου πρωταγωνιστούσαν οι Μάικλ Ρεντ, Τόνι Κούκοτς, Τι Τζέι Φορντ, Άντριου Μπόγκουτ, Τσάρλι Μπελ, Μπόμπι Σίμονς, Τζαμάλ Μαγκλουάρ και τους υπόλοιπους παίκτες του -νυν προπονητή το Πόρτλαντ- Τέρι Στοτς.

Βέβαια εκείνη τη σεζόν τερμάτισαν στην 8η θέση της regular season και αποκλείστηκαν από τον 1ο γύρο από τους Ντιτρόιτ Πίστονς. Οι Γκόλντεν Στέιτ Ουόριορς ήταν εκείνοι που σταμάτησαν το σερί του Μιλγουόκι εκείνη τη χρονιά, ενώ οι φετινοί Μπακς θα προσπαθήσουν να φτάσουν στο 4-0 απέναντι στους Φιλαντέλφια 76ers!

Δείτε το βίντεο που «ανέβασαν» οι Μπακς...

The @Bucks are 3-0 for the first time since 2005!!#FearTheDeer pic.twitter.com/5dZVnEEBR5

— Milwaukee Bucks (@Bucks) 23 Οκτωβρίου 2018