Το τερμάτισαν: Το καλύτερο τατουάζ «Τζόρνταν» που έγινε ποτέ! (vid)

Η αλήθεια είναι ότι έχουμε δει... τατουάζ και τατουάζ τα οποία είναι αφιερωμένα στον Μάικλ Τζόρνταν! Αλλά σαν και αυτό... κανένα!

Ένας θαυμαστής του «Air» από τη Βενεζουέλα σχεδίασε στην πλάτη του τη φανέλα με το νούμερο «23» των Σικάγο Μπουλς και το όνομα -φυσικά- του Μάικλ Τζόρνταν.

Ίσως το καλύτερο και πιο εμπνευσμένο tattoo... ever για τον καλύτερο μπασκετμπολίστα όλων των εποχών.

So this guy in Venezuela took Michael Jordan homage tattoos to a new level.



Artist IG: achetattoo87 pic.twitter.com/5H4AitizWy

— Adam Spector - the Fist of Khonshu. (@Howsito) 23 Οκτωβρίου 2018