Ευστόχησε σε σουτ $30.000, πήγε να πανηγυρίσει με ΛεΜπρόν κι «έφαγε» άκυρο! (vid)

Ένας φίλος των Λέικερς σούταρε από το κέντρο του γηπέδου για $30.000 και τα κατάφερε!

Εκστασιασμένος και μέσα στην χαρά του, άρχισε να τρέχει στο παρκέ και να κάνει high five με τις cheerleaders.

Στο οπτικό του πεδίο έπεσε και ο ΛεΜπρόν Τζέιμς με την ομάδα του και κατευθύνθηκε προς το μέρος τους, για να το πανηγυρίσει μαζί τους.

Όμως... «έφαγε» άκυρο από τον υπεύθυνο ασφαλείας, ο οποίος του σήκωσε το χέρι κάπως... αμήχανα, δείχνοντάς του πως δεν επιτρέπεται να περάσει.

Εκείνος δεν πτοήθηκε και γύρισε ξανά στην αγκαλιά των χορευτριών του Λος Άντζελες!

He hit the half-court shot for $30K and tried to celebrate with LeBron and the Lakers pic.twitter.com/SffMAVy9Xl

— Bleacher Report (@BleacherReport) 23 Οκτωβρίου 2018