Η επίμαχη φάση στο Λέικερς - Σπερς που μπορεί να είχε δώσει άλλη τροπή στο ματς (vids)

Όπως αναφέρει το «BBall Breakdown», η ομάδα του Σαν Αντόνιο θα μπορούσε να είχε φύγει νικήτρια από το «Staples Center» από την κανονική διάρκεια ακόμα του ματς, αν οι διαιτητές είχαν δώσει τεχνική ποινή στον ΛεΜπρόν Τζέιμς.

Με το σκορ στο 125-128 και λίγο πριν το τρίποντο του «Βασιλιά», που έστειλε το ματς στην παράταση, ο ηγέτης των Λέικερς φαίνεται να ζητά τάιμ άουτ.

A lot of things happening with LeBron at end of regulation. Raked across the eye, then calls a time out they don’t have (had refs acknowledged it, game would’ve been over, automatic technical foul on Lakers) and then Rudy Gay’s mind must’ve fell out one ear for not guarding pic.twitter.com/yMkVzEciof

— BBALLBREAKDOWN (@bballbreakdown) 23 Οκτωβρίου 2018