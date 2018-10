Οι... Κάρι ανέβηκαν στην δεύτερη θέση με τους περισσότερους πόντους πατέρα – γιου (pic & vids)

Τα ρεκόρ των Κάρι δεν σταματούν στο ΝΒΑ. Αυτή την φορά ο Στεφ, με τους 29 πόντους του κόντρα στους Σανς, και ο πατέρας του Ντελ ανέβηκαν στην δεύτερη θέση του σκοραρίσματος όλων των εποχών σε συνδυασμό πατέρα γιου.

Οι Κάρι έχουν πετύχει μαζί 27.226 πόντους και προσπέρασαν τους Ντολφ και τον Ντάνι Σέιζ που είχαν 27.218, ενώ στην κορυφή της λίστας είναι ο Τζό και Κόμπι Μπράιντ με 38.895 πόντους.

«Είναι πολύ ξεχωριστό», τόνισε ο Κάρι μετά το παιχνίδι του. «Να ξέρω τι έκανε ο πατέρας μου στην 16χρονη καριέρα του και αυτό να περνάει σε εμένα.

«Θα προσπαθήσω να μιλήσω με την επιτροπή και θα δω αν γίνεται να προσθέσουμε και τους πόντους του Σεθ. Να... δυναμώσουμε τους αριθμούς μας και να δούμε αν μπορούμε να περάσουμε τον Κόμπι και τον μπαμπά του».

Congrats to Steph and Dell Curry on becoming the 2nd highest scoring father-son duo in @NBA History! pic.twitter.com/Cpay6NrQC7

— 95.7 The Game (@957thegame) 23 Οκτωβρίου 2018