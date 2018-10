Πρώτη φορά τρεις ήττες ο ΛεΜπρόν από το 2004 (pic)

Ο «Βασιλιάς» και οι Λέικερς δεν έχουν κάνει καλό ξεκίνημα φέτος στο ΝΒΑ, αφού μετρούν τρεις ήττες σε ισάριθμα παιχνίδια (Μπλέιζερς, Ρόκετς, Σπερς).

Αυτό είχε να συμβεί εδώ και 14 χρόνια στον «King James», αφού το μακρινό 2004 και όταν ήταν στους Καβαλίερς, είχε επίσης 0-3 (Πέισερς, Χιτ, Μπακς). Βέβαια, στην συνέχεια έκανε ένα σερί 6 νικών, αλλά οι «ιππότες» βρέθηκαν εκτός playoffs τότε.

By the way, τρεις ήττες μετρά και η ομάδα του Κλίβελαντ με την έναρξη του πρωταθλήματος (Ράπτορς, Τίμπεργουλβς, Χοκς).