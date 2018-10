Ο 30χρονος γκαρντ χάρισε την νίκη στα «σπιρούνια», αφού μετά από 2 άστοχες βολές του ΛεΜπρόν, εκείνος ευστόχησε σε σουτ, έχοντας τον Λόνζο Μπολ μπροστά του.

Στην συνέχεια ο «Βασιλιάς» αστόχησε στην τελευταία επίθεση των Λέικερς κι έτσι οι Σπερς απέδρασαν από το Λος Άντζελες!

Hollywood Patty! @spurs beat the Lakers in an OT THRILLER! #GoSpursGo | #SASvsLAL pic.twitter.com/j6vEDGWNcJ

— FOX Sports Southwest (@FOXSportsSW) 23 Οκτωβρίου 2018