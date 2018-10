Φαίνεται πως έχει επηρεαστεί από το WWE (wrestling) ο Ντάμιαν Λίλαρντ.

Ο Dame πήγε στο γήπεδο για το ματς των Μπλέιζερς με τους Ουίζαρντς, φορώντας μάσκα του θρύλου του WWE, Stone Cold (Στιβ Όστιν), ενώ είχε μαζι του και ζώνη του πρωταθλητή.

Δείτε τον φοβερό Λίλαρντ που έκλεψε την παράσταση και πάρτε και μια... γεύση από Stone Cold

And that’s the bottom line, because @Dame_Lillard said so. pic.twitter.com/JvIMyoVkJQ

— Trail Blazers (@trailblazers) 23 Οκτωβρίου 2018