Προσπαθεί να εμψυχώσει τους συμπαίκτες του ο Γιάννης Αντετοκούνμπο και να τους δώσει δύναμη ενόψει του ματς με τους Νικς.

Ο «Greek Freak» μάζεψε τους Μπακς πριν βγουν στο παρκέ για να κοντραριστούν με την ομάδα της Νέας Υορκης και στον λόγο του ανέφερε πως τα... ελάφια είναι η καλύτερη ομάδα στην Ανατολή.

Δείτε το video

“We’re the best team in the East!!”

“Believe that.”#FearTheDeer pic.twitter.com/jrFJOHBDSZ

— Milwaukee Bucks (@Bucks) 22 Οκτωβρίου 2018