«Πενταδάτοι» οι Μπολ-Κούζμα κόντρα στους Σπερς (pic)

Η τιμωρία που επιβλήθηκε από το ΝΒΑ στους Ραζόν Ρόντο και Μπράντον Ίνγκραμ (συμμετείχαν στο... ξύλο με τους Ρόκετς), αλλάζουν την βασική πεντάδα των Λέικερς για το παιχνίδι με τους Σπερς (05:30).

O Λόνζο Μπολ θα πάρει τη θέση του Ρόντο και δεν θα έχει περιορισμό λεπτών, ενώ ο Κάιλ Κούζμα θα γεμίσει το κενό του Ίνγκραμ, ο οποίος πήρε την ευθύνη για τον... χαμό στο Staples Center.

Oι άλλοι 3 θα είναι οι ΛεΜπρόν Τζέιμς, Kεντάβιους Κάλντγουελ-Πόουπ και Τζαβέιλ ΜακΓκί.

Lonzo Ball and Kyle Kuzma will start tonight.

Ball will be without a minutes restriction.

— Los Angeles Lakers (@Lakers) 22 Οκτωβρίου 2018