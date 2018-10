Παίκτης της εβδομάδας στην Ανατολή αναδείχθηκε ο Κέμπα Ουόκερ.

Ο ηγέτης της Σάρλοτ οδήγησε την ομάδα του σε ρεκόρ 2-1, ενώ μέτρησε 35.3 πόντους, 5.3 ασίστ και 19 τρίποντα.

Δεν γινόταν να χάσει ο φοβερός γκαρντ των Χόρνετς!

KEMBA HAS BEEN NAMED EASTERN CONFERENCE PLAYER OF THE WEEK!

CONGRATULATIONS, @KEMBAWALKER!

— Charlotte Hornets (@hornets) 22 Οκτωβρίου 2018