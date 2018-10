Ματσάρα έγινε μεταξύ Ουίζαρντς και Μπλέιζερς και χρειάστηκε παράταση για να βγει νικητής.

Οι... μάγοι κατάφεραν να πάρουν μια σημαντική νίκη, αφού ο Μπιλ με τρίποντο και τάπα στον Λίλαρντ έστειλε το ματς στην παράταση και εκεί μια τάπα του Πόρτερ πάνω στον ηγέτη του Πόρτλαντ, επέτρεψε στην Ουάσινγκτον να πάρει το... θρίλερ (125-124).

Οι νικητές ανέβηκαν στο 1-2, ενώ οι ηττημένοι έπεσαν στο 2-1.

Για τους πρωτευουσιάνους ο Μπιλ είχε 25 πόντους, 8 ριμπάουντ, 7 ασίστ. Ο Ούμπρε 22, ο Μόρις 28 και 9 ριμπάουντ, ο Ουόλ 16 και 9 ασίστ, ενώ ο Πόρτερ 16 και 10 ριμπάουντ.

Για το Πόρτλαντ ο Λίλαρντ είχε 29 πόντους, 8 ριμπάουντ και 8 ασίστ, 22 πόντους με 18 ριμπάουντ είχε ο Νούρκιτς, ενώ 16 με 15 ριμπάουντ είχε ο Αμίνου.

The late 3 from Bradley Beal that tied the game & sent the @WashWizards/@trailblazers into OT! pic.twitter.com/rjk9hYgwIZ

— NBA (@NBA) 23 Οκτωβρίου 2018