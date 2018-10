Εξαιρετικό ξεκίνημα για τους Μπακς του Γιάννη Αντετοκούνμπο.

Το Μιλγουόκι εκμεταλλεύτηκε την έδρα του και επικράτησε με 124-113 των Νικς, φτάνοντας στο 3-0. Από την άλλη οι Nικς έπεσαν στο 1-2. Πάντως η ομάδα της Νέας Υόρκης... ζόρισε τα... ελάφια, αλλά στα τελευταία 2 λεπτά οι γηπεδούχοι έβαλαν μεγάλα σουτ με Μπλέντσο και Μίντλετον, ενώ ένα κάρφωμα του Γιάννη έβαλε το... κερασάκι στην τούρτα της νίκης.

Ο Greek Freak... τσάκισε την ομάδα της Νέας Υόρκης με 31 πόντους, 15 ριμπάουντ, 4 ασίστ, 2 μπλοκ (είχε και 3 λάθη), αλλά σίγουρα θα ήθελε να είναι πιο εύστοχος, αφού τέλειωσε με 13-29. Για άλλη μια φορά, οι Νικς δεν μπόρεσαν να τον σταματήσουν, ενώ στο παρελθόν τους έχει... σκοτώσει με νικητήριο σουτ μέσα στο Madison Square Garden.

Μεγάλο ματς έκανε και ο Κρις Μίντλετον με 30 πόντους (11/14 σουτ) και 7 ριμπάουντ, ενώ ο Έρικ Μπλέντσο είχε 16 πόντους και 13 ασίστ.

Για τους ηττημένους 24 είχε ο Χάρνταγουεϊ και ο Καντέρ 14 με 13 ριμπάουντ.

Μετρούν 2 νίκες στα 2 ματς που έχουν δώσει στην έδρα τους τα... ελάφια.

Τα δωδεκάλεπτα: 33-29, 71-52, 88-87, 124-113

The Bledshow tosses it UP for The Greek Freak!!#FearTheDeer pic.twitter.com/X9woTMpmoM

— Milwaukee Bucks (@Bucks) 23 Οκτωβρίου 2018