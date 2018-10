Μάικ Ντ' Αντόνι: «Τι να έκανε ο Πολ, να καθόταν να τον φτύνουν;» (vid)

Ο προπονητής των Ρόκετς δεν δίστασε να ασκήσει κριτική στο ΝΒΑ για την ποινή που επιβλήθηκε στον Κρις Πολ για τις μπουνιές. Ο παίκτης των Ρόκετς τιμωρήθηκε με δύο αγωνιστικές και ο Μάικ Ντ' Αντόνι σχολίασε:

«Δεν είναι δίκαιο. Είδατε όλοι το βίντεο, είδατε το φτύσιμο. Καταλαβαίνω το τιμωρούνταν με μια αγωνιστική, αλλά... τι έπρεπε να κάνει;

Να κάτσει εκεί να τον φτύνουν και μετά να φάει και μια μπουνιά στο πρόσωπο και μετά να πει 'ναι οκ'. Δεν μου φαίνεται λογικό. Αλλά τέλος πάντως κάνουν ότι καλύτερο μπορούν».

“At least they didn’t suspend Boris Diaw again,” Mike D’Antoni strongly disagrees with the decision handed down by the league suspending Chris Paul for two games. pic.twitter.com/nATdU8XVgy

— Kelly Iko (@KellyIkoNBA) 21 Οκτωβρίου 2018