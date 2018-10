Ο σούπερ σταρ των Γκόλντεν Στέιτ Ουόριορς ξεπέρασε στην σχετική λίστα τον Πολ Πιρς, ο οποίος «έκλεισε» την καριέρα του έχοντας 2.143 εύστοχα τρίποντα.

Πλέον «κυνηγάει» τον Τζαμάλ Κρόφορντ στην 5η θέση (2.153) ενώ μέχρι το τέλος της καριέρας του δεν αποκλείεται να φτάσει και στην... κορυφή!

Congrats to the @warriors' Stephen Curry for moving up to 6th in @NBAHistory on the all-time three-pointers made list!#DubNation #ThisIsWhyWePlay pic.twitter.com/24Z7YiH2Gp

— NBA (@NBA) 22 Οκτωβρίου 2018