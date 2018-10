Ούτε Κάρι, ούτε Ντουράντ, ούτε Τόμπσον, ούτε Γκριν την τελευταία επίθεση των Ουόριορς! (vid)

Στην αναμέτρηση με τους Ντένβερ Νάγκετς και με το σκορ στο 100-98 υπέρ της ομάδας από το Κολοράντο, οι Ουόριορς είχαν την τελευταία επίθεση.

Ο Κάρι «κατέβαζε» τη μπάλα και όλοι πίστεψαν ότι θα εκδηλώσει εκείνος την τελευταία επίθεση ή θα την έδινε στα «φτερά» και δη στους Ντουράντ και Τόμπσον. Αμ, δε!

Ο σταρ του Γκόλντεν Στέιτ προτίμησε την πιο... σίγουρη λύση του Ντάμιαν Τζόουνς κάτω από το καλάθι ωστόσο ο Χουάντσο Ερνανγκόμεθ ήρθε από το... πουθενά και τον φιλοδώρησε με την τάπα της νίκης για το Ντένβερ.

Δείτε τι έγινε στην τελευταία φάση...

The game-clinching block and defensive rotation to finish off the Warriors. pic.twitter.com/z8tce43yvW

— NBA on ESPN (@ESPNNBA) 22 Οκτωβρίου 2018