Στην λίστα μαζί με Κάρι, ΛεΜπρον και Άιβερσον τα... κατορθώματα του Γιανγκ! (pic)

Οι Χοκς πήραν μεγάλη νίκη μέσα στο Κλίβελαντ με μεγάλο πρωταγωνιστή τον ρούκι τους, Τρέι Γιανγκ, που σε 38 λεπτά σκόραρε 35 πόντους, μοίρασε 11 ασίστ και κατέβασε και 2 ριμπάουντ.

Αυτή του η απόδοση τον βάζει στην ίδια λίστα με τον Στεφ Κάρι, που είχε πάνω από 35 πόντους και πάνω από 10 ασίστ ως ρούκι το 2010, τον ΛεΜπρον Τζέιμς που το έκανε το 2004 και τον Άλεν Άιβερσον που και εκείνος το κατάφερε με την σειρά του το 1996.

Το μέλλον φαντάζει λαμπρό για τον νεαρό ρούκι που επιλέχθηκε sστο No.5 από τους Μάβερικς οι οποίοι τον έδωσαν με την σειρά του στους Χοκς.

Trae Young in his 3rd @NBA game: 35 PTS & 11 ASTS.

He's the first rookie to post 35+ PTS, 10+ ASTS in a game since Steph Curry back in 2010. #NBARooks pic.twitter.com/qqpUooolgW

— NBA Draft (@NBADraft) 22 Οκτωβρίου 2018