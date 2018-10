Το σκορ είναι 100-98 για τους Νάγκετς, οι Ουόριορς έχουν την τελευταία επίθεση, ο Κάρι παίρνει όλη τη διαδρομή, δίνει στον Τζόουνς αλλά εκείνος κάτω από το καλάθι δεν μπόρεσε να στείλει το ματς στην παράταση. Ο λόγος; Ο κύριος Χουάντσο Ερνανγκόμεθ, ο οποίος με την τάπα του έδωσε στην ομάδα του τη νίκη.

BALL GAME.

Juancho Hernangomez defends the rim to give the @nuggets the home victory! #MileHighBasketball pic.twitter.com/oEFLlS2PYS

— NBA (@NBA) October 22, 2018