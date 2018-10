Οι δύο παίκτες των Μάβερικς ήταν οι πρωταγωνιστές στη νίκη επί των Τίμπεργουλβς.

Η ομάδα του Ντάλας λοιπόν δημιούργησε βίντεο με δική τους έκδοση αντικαθιστώντας τους πρωταγωνιστές της ταινίας «Οι λευκοί δεν μπορούν να πηδήξουν» με τους Λούκα Ντόντσιτς και Ντένις Σμιθ Τζούνιορ.

Δείτε το έξυπνο βίντεο των Μάβερικς...

Ladies and gentlemen, for your viewing pleasure... pic.twitter.com/i2SBheBUOB

— Dallas Mavericks (@dallasmavs) 21 Οκτωβρίου 2018