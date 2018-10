Ετοιμάζει ποινές το ΝΒΑ για τις γροθιές! (pic)

Δεν θα τη γλιτώσουν όσοι αναμείχθηκαν στο... ξύλο που έπεσε στο ματς των Ρόκετς με τους Λέικερς.

Σύμφωνα με τον Άντριαν Βοϊνιαρόφσκι στο «Staples Center» ήταν o αντιπρόεδρος του ΝΒΑ, ο Κίκε Βαν ντε Βέγκε, και η λίγκα θα ερευνήσει το περιστατικό, επιβάλλοντας τις προβλεπόμενες ποινές.

Θα πρέπει να προσέχουν οι stars της λίγκας.

With the NBA’s Kiki VanDeWeghe on the scene at Staples, investigation into Rockets-Lakers fight is underway tonight and there is potential for suspensions as soon as Sunday, league source tells ESPN. Rockets play Clippers on a back-to-back.

— Adrian Wojnarowski (@wojespn) 21 Οκτωβρίου 2018