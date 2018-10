Φοβερός Ντένις Σμιθ.

Ο γκαρντ των Μάβερικς... σκότωσε τους Σανς, αφού σκόραρε στην τελευταία επίθεση των Μάβερικς (136-134), ενώ πήρε και το φάουλ.

Αυτό το play χάρισε στο Ντάλας μια πολύτιμη νίκη. Θα δούμε ωραία πραγματάκια από Σμιθ και Ντόντσιτς την φετινή σεζόν. Να είστε σίγουροι!

Dennis Smith Jr. to put the @dallasmavs in front!#MFFL #KiaTipOff18 pic.twitter.com/KVarmhAwip

— NBA (@NBA) 21 Οκτωβρίου 2018