Έγραψε ιστορία και «ντύθηκε» Τσάμπερλεϊν ο Γιόκιτς! (pic)

Για όλη του τη ζωή θα θυμάται το ματς με τους Σανς ο Νίκολα Γιόκιτς.

Ο σέντερ των Νάγκετς έκανε triple double στην επικράτηση της ομάδας του απέναντι στους Σανς (119-91), μετρώντας 35 πόντους χωρίς να χάσει σουτ (11/11), 11 ασίστ και 12 ριμπάουντ.

Με αυτόν τον τρόπο έγραψε ιστορία, αφού έγινε ο 2ος παίκτης στο ΝΒΑ που κάνει triple double με 30άρα και χωρίς να χάσει σουτ!

Ο άλλος που του έχει πετύχει είναι ο τεράστιος Ουίλτ Τσάμπερλεϊν (2 φορές).

Nikola Jokic joined Wilt Chamberlain (twice) as the only players in NBA history to record a 30-point triple-double while shooting 100% from the field.

— ESPN Stats & Info (@ESPNStatsInfo) 21 Οκτωβρίου 2018