Με το σκορ να είναι 60-60, ο ΛεΜπρόν κάνει μια no look πάσα στον Τζος Χαρτ ο οποίος στη συνέχεια άφησε την μπάλα στο καλάθι των Ρόκετς. Ο «βασιλιάς» συστήνεται στον κόσμο του Λος Άντζελες με τον τρόπο που μόνο αυτός ξέρει.

