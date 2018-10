Στο ματς της βραδιάς, οι Ρόκετς κατάφεραν να πάρουν ένα σημαντικό διπλό μέσα στο Λος Άντζελες, νικώντας τους Λέικερς του ΛεΜπρόν Τζέιμς με 124-115.

Χαμός έγινε στην 4η περίοδο, αφού οι Κρις Πολ και Ραζόν Ρόντο αντάλλαξαν μπουνιές με αποτέλεσμα να αποβληθούν, κάτι που έγινε και με τον Μπράντον Ίνγκραμ.

Στα του ματς, οι ρουκέτες πήραν καλύτερες αποφάσεις στην 4η περίοδο, έχοντας σε μεγάλη μέρα τον Χάρντεν (36π., 7 ριμπ., 5 ασίστ) και Πολ (28π., 10 ασ., 7ριμπ.). Καλό ματς έκανε και ο Καπέλα με 19 πόντους και 12 ριμπάουντ.

Στον αντίποδα ο Βασιλιάς είχε 24, 16 μέτρησε ο ΜακΓκί, ενώ ο Ρόντο που συμμετείχε στο ξύλο τελείωσε το ματς με 13 πόντους, 10 ασίστ και 7 ριμπάουντ.

Το Χιούστον έτσι πήγε στο 1-1 και οι λιμνάνθρωποι έπεσαν στο 0-2.

Tα δωδεκάλεπτα: 28-31, 62-66, 97-98, 124-115