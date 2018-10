Εμπνεύστηκε από Ρέι Άλεν και Ντένζελ Ουάσινγκτον o Πάρκερ! (vids)

Έμπνευση για τον Τζαμπάρι Παρκέρ αποτελεί η γνωστή μπασκετική ταινία «He Got Game» στην οποία είχαν πρωταγωνιστήσει οι Ρέι Άλεν ως «Jesus Shuttlesworth», αλλά και ο Ντένζελ Ουάσινγκτον.

Ο παίκτης των Μπουλς φόρεσε την... εμφάνιση του Ουάσινγκτον (ήταν πατέρας του Ρέι Άλεν στην ταινία) και έκανε τις κινήσεις του.

Δείτε τον με το κλασική κόκκινη φανέλα και θυμηθείτε την κλασική σκηνή της ταινίας!

Jabari Parker with the Jake Shuttlesworth fit is inspiring #FBF (via @JabariParker) pic.twitter.com/jiRMT8EkAt

— SLAM (@SLAMonline) 19 Οκτωβρίου 2018