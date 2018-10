Όσο ο Καουάι Λέοναρτν θυμίζει τα όμορφα χρόνια που πέρασε στους Σπερς πριν την περσινή προβληματική σεζόν, τότε οι Ράπτορς θα τρίβουν τα χέρια τους.

Ο ηγέτης του Τορόντο... σκότωσε τους Σέλτικς, αφού έκανε double double με 31 πόντους και 10 ριμπάουντ, οδηγώντας στη νίκη τους Καναδούς.

Ο Klaw δεν αστειεύεται και δείχνει πολύ καλά στους Ράπτορς

Kawhi Leonard leads the @Raptors at home with 31 PTS, 10 REB, 3 AST! #WeTheNorth #KiaTipOff18 pic.twitter.com/elsl3Rd1Iu

— NBA (@NBA) 20 Οκτωβρίου 2018