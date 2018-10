Γιάννης: «Τέλεια στιγμή για να παίζεις στους Μπακς» (vid)

Οι Μπακς έκαναν το 2/2 μετά τη νίκη επί των Πέισερς και ο Γιάννης Αντετοκούνμπο εμφανίστηκε αισιόδοξος για τη συνέχεια της σεζόν, δηλώνοντας πως η ομάδα του μπορεί να κερδίσει τους πάντες.

«Ήταν τέλεια όλα. Η ενέργεια μας, οι φίλαθλοι μας. Έιμαστε σε νέο γήπεδο, έχουμε καινούριες προπονητικές εγκαταστάσεις και νέο προπονητή. Είναι η τέλεια στιγμή για να παίζεις στους Μπακς

Πιστεύω πως μπορούμε να κερδίσουμε τους πάντες. Έχουμε καλή ευκαιρία και καλό υλικό φέτος. Να δουλέψουμε σκληρά και να είμαστε ανταγωνιστικοί κάθε βράδυ. Θέλουμε να είμαστα ανταγωνιστικοί απέναντι σε όλους, να γινόμαστε συνεχώς καλύτεροι. Αν κάνουμε αυτά τα πράγματα, τότε θα είμαστε εκεί που πρέπει. Ανάμεσα στις κορυφαίες ομάδες της Ανατολής

Αισθανόμαστε πως μπορούμε να είμαστε μέσα στις κορυφαίες της περιφέρειας και να κοντράρουμε τον οποιονδήποτε. Όλα εξαρτώνται από το πως παίζουμε», ανέφερε ο ηγέτης των Μπακς, ενώ δεν δίστασε να παρομοίασει τον Χένσον με τον Κέβιν Ντουράντ

