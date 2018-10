Ο «Greek Freak» ήταν ο κορυφαίος της ομάδας, αν και στο δεύτερο ημίχρονο πήρε ανάσες. Ωστόσο, στα 32 λεπτά που αγωνίστηκε κατάφερε να σημειώσει double - double με 26 πόντους (12/16 διπ., 0/7 τρ., 2/3 β.), 15 ριμπάουντ, 5 ασίστ, 2 κλεψίματα και 1 κόψιμο, ενώ επίσης έκανε 6 λάθη.

The best from Giannis Antetokounmpo in the home opener:

26 PTS | 15 REB | 5 AST pic.twitter.com/Zhsf7lujSj

— Milwaukee Bucks (@Bucks) 20 Οκτωβρίου 2018