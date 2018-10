«Διπλός» από το ημίχρονο ο Γιάννης! (vids)

Κορυφαίος για την ομάδα του είναι σε ακόμα ένα παιχνίδι ο Γιάννης Αντετοκούνμπο. Ο «Greek Freak», είναι εντυπωσιακός και κόντρα στους Πέισερς.

Μετά από το τέλος του πρώτου ημιχρόνου, έχει καταφέρει να σημειώσει double - double, έχοντας 22 πόντους και 11 ριμπάουντ σε 20 λεπτά που έχει αγωνιστεί.

Giannis puts it back with some AUTHORITY!! #FearTheDeer pic.twitter.com/SCDOxHno2m

He's called the Greek Freak for a reason. #FearTheDeer pic.twitter.com/UYPWBKIC1F

Giannis goes COAST TO COAST!! #FearTheDeer pic.twitter.com/AkqqjkQJhN

The Greek Freak THROWS IT DOWN AGAIN!!#FearTheDeer pic.twitter.com/TWv6PvZxzJ

— Milwaukee Bucks (@Bucks) 20 Οκτωβρίου 2018